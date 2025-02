Opnieuw roep om handhaving tegen Holland2Stay na nieuwe berichten over wanpraktijken

Foto via Google Maps - Streetview

Vanuit de Groningse gemeenteraad wordt opnieuw gevraagd op te treden tegen verhuurder Holland2Stay. De PvdA, CDA en SP trekken het verhuurgedrag van de verhuurder (van meerdere panden in Stad) in twijfel, nadat deze week weer ‘wanpraktijken’ naar buiten kwamen.

Stadsblog Sikkom liet zondag weten dat in een complex met 284 studenten-studio’s aan de Grote Beerstraat sprake is van overlast door een pakketpunt dat in een studio gevestigd is. Nog erger zijn de vermeende kapotte deuren, waardoor fietsen gestolen zouden worden en verwarde personen en andere ongewenste gasten het gebouw binnenkomen en voor overlast zorgen. Datzelfde gebeurde anderhalf jaar eerder ook al eens in het complex aan de Oostersingel. Naast gebrekkig onderhoud en kapotte deuren zou geld voor huurders maandenlang achtergehouden zijn.

Holland2Stay (de verhuurder en beheerder van het pand, niet de eigenaar) wast haar handen grotendeels in onschuld: Naar het pakketpunt wordt gekeken, de deuren zijn de schuld van fietsen die er tegenaan rijden en de lift repareren duurt lang vanwege leveringsproblemen. Het genoemde subsidiegeld waar de huurders recht op hadden, zou bij de eigenaar van het pand zijn blijven plakken.

Opnieuw roep om handhaving

Dergelijke meldingen over financiën en Holland2Stay zijn dus niet nieuw en daarom lijkt voor de PvdA, CDA en de SP de maat nu vol. “Je eigen thuis is dé plek waar je veilig moet kunnen zijn”, stelt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Verhuurders moeten dat garanderen en respectvol omgaan met hun huurders.”

De drie raadsfracties wilden vorig jaar ook al dat het college de verhuurdersvergunning voor Holland2Stay tegen het licht houdt. Wethouder Van Niejenhuis verwees de klagers destijds eerst door naar het Steunpunt Huren, zodat op basis van klachten bij de gemeente actie ondernomen kon worden. De indienende partijen vragen het gemeentebestuur komende woensdag opnieuw om handhavend op te treden tegen Holland2Stay. Want, zo stelt Tjepkema: “Misbruik moet aangepakt worden.”