Qbuzz rijdt aangepaste dienstregeling tijdens vakantie

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Busreizigers moeten tijdens de krokusvakantie rekening houden met een aangepaste dienstregeling. Vervoersbedrijf Qbuzz adviseert reizigers om van tevoren gebruik te maken van de reisplanner.

In de noordelijke provincies is het momenteel vakantie. “Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari rijden we daarom een aangepaste dienstregeling”, laat Qbuzz weten. “Houd er rekening mee dat er minder bussen rijden, of dat de bussen op andere tijdstippen rijden dan je gewend bent.” Qbuzz kiest voor een vakantiedienstregeling, omdat er in deze week minder reizigers zijn.

Op de website van Qbuzz kunnen reizigers gebruik maken van de reisplanner. “Of je kunt in onze dienstregeling de actuele vertrektijden per halte bekijken.”