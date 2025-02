PvdA en SP willen dat college op de deur bonst in Den Haag over hoge huurstijgingen

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

Vanaf 1 juli 2025 mogen de huren in de sociale en middenhuur met honderden euro’s per maand stijgen. De PvdA en de SP in de Groningse gemeenteraad zijn bang dat dit grote gevolgen heeft voor inwoners met een laag inkomen.

De huurprijzen mogen met vijf procent stijgen voor sociale huur en met 7,7 procent voor middenhuur. Volgens de PvdA en SP komt dit bovenop eerdere verhogingen en stijgende kosten voor boodschappen en zorg.

“Het is onacceptabel dat de mensen met de kleinste portemonnees er systematisch op achteruit gaan door landelijke politieke keuzes”, vertelt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “Terwijl de coalitie de mond vol heeft over bestaanszekerheid, worden juist de meest kwetsbaren met steeds hogere kosten geconfronteerd. We willen niet dat dit rechts beleid doorsijpelt naar onze sociale gemeente.”

De partijen roepen het gemeentebestuur op om in actie te komen. Ze willen dat Groningen samen met andere gemeenten en woningcorporaties druk zet op het Rijk. Ook vragen ze om afspraken met Groningse corporaties om de huurverhogingen te beperken. Want, stelt SP-raadslid Hans de Waard: “Als we deze stijgingen niet verminderen, zullen nog meer mensen financieel in de problemen komen.”