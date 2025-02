Puin viaduct over Hereweg verwerkt in vloer Esperantotunnel

Het gebroken puin van het viaduct over de Hereweg is verwerkt in de vloer van de nieuwe Esperantotunnel. De vloer van de tunnel is afgelopen dinsdag gestort.

Het betonmengsel bestaat voor een deel uit de restanten van de sloop van het viaduct. Het toevoegen van “nieuwe” basis grondstoffen zoals grind en zand is hiermee sterk afgenomen. Het is een primeur voor Rijkswaterstaat dat vrijgekomen puin (granulaat) voor bijna 100 procent wordt hergebruikt in een nieuw bouwwerk in hetzelfde project. Rijkswaterstaat wil in 2030 het gebruik van basis grondstoffen met 50 procent verminderen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verlagen van de CO2 uitstoot.

Het viaduct is afgelopen zomer gesloopt door Combinatie Herepoort en sloopbedrijf Vlasman. Tijdens de sloop is het puin van verschillende onderdelen van het viaduct apart opgeslagen. De delen met asbest zijn afgevoerd. Het beste kwaliteit puin is vervolgens kleiner gemaakt, gewassen en gezeefd. In een laboratorium zijn meerdere proeven gedaan om vast te stellen of het puin ook weer voor honderd jaar toegepast mag worden gebruikt in de vloer van de Esperantotunnel.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de afbouw van de tunnel en de aansluitingen van de wegen. Eind april is het dan mogelijk om door de tunnel te fietsen en te wandelen.