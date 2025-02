Provincie wil geen entreegeld voor Bevrijdingsfestival

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

De provincie zegt zich er maximaal voor in te willen spannen dat er in de toekomst geen entreegeld betaald hoeft te worden om het Bevrijdingsfestival te kunnen bezoeken. Dat laat de provincie weten naar aanleiding van vragen van de SP.

Eind vorig jaar maakte het festival bekend dat er bij de eerstvolgende editie maximaal 50.000 bezoekers naar binnen kunnen. Het Bevrijdingsfestival in de stad kampt al sinds de coronapandemie met tegenvallende bezoekersaantallen. De afgelopen jaren werden zo’n 60.000 tot 80.000 bezoekers verwacht, maar die aantallen werden nooit gehaald. In 2022 moest er entreegeld betaald worden om het festival rendabel te krijgen.

“Geen concrete plannen voor entreegeld”

Statenlid Agnes Bakker van de SP had vernomen dat zulke plannen er nu opnieuw zijn. Maar dat ontkent de provincie: “Er zijn geen concrete plannen bekend waarbij er entreegeld gevraagd gaat worden. Zowel het college als de festivalorganisator willen zich er voor blijven inspannen om dit nu en in de nabije toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd zien we wel de financiële uitdagingen waar alle Bevrijdingsfestivals in ons land mee kampen, en hopen daarom dat de Rijksoverheid kiest voor een structurele bijdrage.” Het heffen van een entreebedrag zou ook in strijd zijn met de voorwaarde van de provincie dat het festival gratis toegankelijk moet zijn om in aanmerking te komen voor subsidies.

“Structurele steun van Rijksoverheid”

Dat er dit jaar maximaal 50.000 bezoekers op het terrein kunnen, noemt de provincie een logische keuze. “De enige andere kortetermijnoplossing zou een (structurele) financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid zijn, of een landelijk noodfonds voor onverwachte omstandigheden of slechte weerscenario’s voor alle bevrijdingsfestivals. Ondanks beloften in het verleden en noodkreten vanuit alle bevrijdingsfestivals heeft de Rijksoverheid hier tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Daarnaast is het stellen van een maximale capaciteit ook belangrijk voor de veiligheid van de bezoekers van het Bevrijdingsfestival. Doordat de festivalorganisatie hier nu al duidelijk over communiceert, kunnen bezoekers hier rekening mee houden en blijft de veiligheid gewaarborgd.”

“Provinciebreed programma”

De SP had ook gevraagd of het nog wel passend is om een Bevrijdingsfestival op één plek in de provincie te organiseren. De provincie laat echter weten zich niet te willen bemoeien met de inhoudelijke invulling. “We vinden het van groot belang dat op 5 mei de vrijheid wordt gevierd. Wat we wel belangrijk vinden om te benoemen, is dat het dit jaar tachtig jaar geleden is dat Groningen bevrijd werd en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Met een provinciebreed programma staan we hier uitgebreid bij stil.”