Provincie steekt komende jaren 34 miljoen in leefbaarheid

De provincie Groningen heeft woensdagmiddag haar investeringsplannen rond leefbaarheid voor de komende drie jaar gepresenteerd. De provincie steekt 34 miljoen euro in projecten die zorgen voor meer gezonde levensjaren, meer bewegen en sporten, goed wonen, minder armoede en gelijke kansen.

In het zogenaamde ‘uitvoeringsprogramma leefbaarheid’ staan onder meer geplande investeringen in het oplossen van ‘uitdagingen’ in de zorg, gezond gedrag aanmoedigen en een gezonde leefomgeving. Daarnaast komt er een subsidieregeling voor gezonde en sociale voedselinitiatieven. Ook is er onder meer geld voor een project dat kinderen meer laten bewegen tijdens de schooldag, ondersteuning van sporters met een beperking en sporttalent en komt er een ton extra voor steun aan sportverenigingen.

De provincie steunt daarnaast gemeenteprojecten die ervoor zorgen dat kinderen met een gevulde maag aan de schooldag beginnen, projecten gericht op het voorkomen van discriminatie en uitsluiting en wordt de bestaande regeling tegen laaggeletterdheid voortgezet. Verder komt er geld waarmee gemeenten woningbouwprojecten kunnen versnellen, voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen.

“Het programma draagt bij aan de brede welvaart”, schrijft de provincie. “Dus niet alleen materiële welvaart, maar welvaart op alle vlakken die het leven de moeite waard maken. De doelen uit het Uitvoeringsprogramma dragen ook bij aan de doelen uit de Sociale Agenda van Nij Begun.”