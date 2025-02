Provincie presenteert nieuwe omgevingsvisie: ‘Er kan best veel, maar niet alles kan overal’

De provincie Groningen heeft vrijdag haar conceptversie van haar nieuwe omgevingsvisie gepresenteerd, met plannen voor Groningen tussen nu en 2050. De visie, getiteld ‘Dit wordt Groningen’, draait onder andere om woningbouw, economie, natuur, landbouw en infrastructuur.

Omdat de ruimte in Groningen beperkt is, moeten er volgens gedeputeerde Bram Schmaal duidelijke keuzes worden gemaakt. “De uitdagingen voor het ruimtegebruik worden snel groter en ingewikkelder, waardoor de kwaliteit van de leefomgeving steeds meer onder druk komt te staan. Er kan best veel, maar niet alles kan overal.”

Opvallend in de visie is onder meer dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om woningen in het buitengebied te bouwen, zoals het ombouwen van boerderijen tot appartementen. De provincie richt zich daarnaast op het verduurzamen van bestaande gebouwen en bedrijventerreinen. Er komen vijf locaties waar grote bedrijven zich kunnen vestigen. Eén daarvan is bedrijventerrein Westpoort in onze gemeente, waar vooral grote logistieke bedrijven worden geclusterd. De provincie wil daarnaast de landbouw beter combineren met natuur en recreatie.

De Provinciale Staten nemen binnenkort een besluit over de omgevingsvisie. Daarna kunnen inwoners zes weken lang reageren. De definitieve versie wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar vastgesteld.