Programma rond viering 80 jaar vrijheid Groningen officieel geopend

Het programma rond de viering van 80 jaar vrijheid in Groningen is vrijdagmiddag officieel van start gegaan. Binnen onze gemeente gaat het programma komend weekend beginnen met de opening van een tentoonstelling, een lezing en een Vredesmanifestatieop de Grote Markt.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Musea, onderwijsinstellingen, culturele organisaties, dorpsverenigingen, historische kringen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen organiseren daarom het hele jaar evenementen in de hele provincie.

Het programma werd vrijdagmiddag officieel geopend in een volle Nicolaïkerk in Appingedam. Komend weekend gaan de eerste evenementen in de gemeente Groningen van start. In de Akerk is vanaf zaterdag de tentoonstelling ‘Oorlog dichtbij’ te zien, waarbij bezoekers kunnen ‘wandelen door de brokstukken van een gebroken stad’ met daarop de verhalen en beelden die de geschiedenis tot leven wekken. Bij Boomker Boeken in Haren draagt Boris Wanders zondagmiddag voor uit zijn gedichtenbundel On/t/schuld bij Boomker Boeken in Haren.

Op de Grote Markt vind komende zaterdag vanaf 12.00 uur een Vredesmanifestatie plaats, ter herdenking van mensen die nu in een oorlogssituatie verkeren. Die begint met een toespraak en muziek op de Grote Markt, gevolgd door een wandeling door de binnenstad. De manifestatie wordt (ook op de Grote Markt) rond 13.30 uur afgesloten met een slotwoord en een stiltemoment.

Het gehele programma voor de komende maanden is hier te vinden.