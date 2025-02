Prima overwinning Donar op Okapi Aalst

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Donar heeft zondagmiddag in eigen huis een prima overwinning geboekt op het veel hoger geklasseerde Okapi Aalst. Het werd in een goed gevuld Martiniplaza 91-84.

De thuisploeg, met de van een blessure teruggekeerde Zach Harvey weer helemaal compleet, begon sterk met 9 punten achter elkaar van Stijn Hintzbergen. Via 16-8 eindigde het eerste kwart bij 20-15. In het tweede kwart kwamen de Belgen eerst nog terug tot 26-24, maar daarna liep Donar uit naar 44-34. Bij rust was het 46-38.

Na rust lukte het de Groninger basketballers niet om een ruime voorsprong vast te houden. Vroeg in het derde kwart was het nog 51-41, maar Okapi wist de achterstand om te buigen in een 54-55 voorsprong. Na 56-57 kwam Donar weer voor te staan, en het kwart eindigde bij 69-66. In het laatste kwart liep Donar uit naar 79-68, en ook nu kwam Okapi terug, tot 84-81, met nog bijna 2 minuten op de klok. Met nog 13 seconden op de klok, bij de stand 87-84, mocht Tavian Dunn-Martin van Donar twee vrije worpen schieten, die hij allebei raakte. Dat was de beslissing in de wedstrijd.

Topscorers in de wedstrijd waren Tavian Dunn-Martin met 24 punten en James Karnik met 14 punten (en 10 rebounds). Bij Okapi Aalst was Niels Van den Eynde topscorer met 22 punten.

Donar staat op de vijftiende plek in de BNXT League en heeft 14 punten uit 20 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag 1 maart. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd tegen Windrose Giants Antwerpen.