Politieke partijen willen opheldering van wethouder over parkeersituatie Maartenshof

Foto: Zorggroep Groningen

De fracties van het CDA, Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen vragen wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om opheldering over de parkeersituatie bij verpleeghuis Maartenshof. Door problemen met de bezoekersapp van de gemeente worden er onterechte boetes uitgeschreven.

“Het Maartenshof is een verpleeghuis waar zorgpersoneel en fysiotherapeuten waardevol werk verrichten”, vertelt CDA-raadslid Etkin Armut. “Sinds de uitbreiding van betaald parkeren naar de wijk het Hoornse Meer geldt er rond het verpleeghuis een ander parkeerregime. Honderden medewerkers moeten op een zeer omslachtige manier hun kenteken aanmelden, omdat ze gebruikmaken van de bezoekersapp van de gemeente. Maar deze app is eigenlijk niet gemaakt voor zo veel mensen tegelijkertijd.”

Etkin Armut (CDA): “Kunnen boetes die onterecht zijn uitgedeeld, worden kwijtgescholden?”

Dit resulteert in onterechte boetes die worden uitgeschreven, omdat de app bij gebruik kan blokkeren of collega’s elkaar per ongeluk afmelden. “Voor geen enkele organisatie is dit een prettige situatie, laat staan voor mensen die in de zorg werken. Deze mensen werken hard, zijn actief op onregelmatige tijden en zijn onmisbaar. Zij mogen niet de dupe worden van een probleem dat buiten hun macht ligt.” Armut wil van de wethouder weten of alle onterecht uitgedeelde boetes kunnen worden kwijtgescholden. Daarnaast vraagt de partij om maatwerk.

Minder handhaven

Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen vragen of er in het postcodegebied van Maartenshof minder actief kan worden gehandhaafd door parkeerhandhavers. “Zolang er nog geen oplossing is gevonden voor een adequaat aanmeldsysteem”, aldus Leendert van der Laan.