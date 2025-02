Politieke partijen willen dat gemeente in begrijpelijke taal gaat communiceren

De fracties van VVD, CDA, D66 en PVV willen dat de gemeente in begrijpelijke taal met haar inwoners gaat communiceren. Om hun doel te bereiken, dienen zij woensdagavond een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“Veel inwoners vinden gemeentelijke documenten moeilijk te begrijpen”, vertelt VVD-raadslid Rik Heiner. “De gemeente heeft als doelstelling dat iedereen de overheid goed moet kunnen begrijpen. Onderzoek heeft aangetoond dat zestig procent van de Nederlanders teksten beter begrijpt als ze op B1-niveau zijn geschreven. Beleidsstukken op B1-niveau maken de communicatie duidelijker en toegankelijker. Dit zorgt voor meer betrokkenheid van inwoners.”

B1-niveau

De partijen stellen voor dat alle beleidsstukken, brieven en andere officiële teksten voortaan op B1-niveau worden geschreven, behalve als dit echt niet anders kan. Als dit niet mogelijk is, vragen de fracties om een samenvatting op B1-niveau. Om dit mogelijk te maken moeten ambtenaren en beleidsmakers trainingen krijgen om op dit niveau te gaan schrijven en ook moeten er richtlijnen opgesteld worden.

Medewerkers volgen cursussen

Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken wordt er al volop ingezet om teksten zo duidelijk mogelijk te maken. “Dat geldt voor al onze communicatie. Dus ook voor onze berichten op sociale media en op de verschillende websites. Onze medewerkers volgen cursussen waarbij ze leren om op B1-niveau te schrijven. Brieven die we in grote getale versturen, laten we van tevoren controleren door ons klantcontactcentrum. Zij kijken of de brieven duidelijk en begrijpelijk zijn. Zo proberen we te voorkomen dat mensen brieven niet snappen, waar we ook onze taalambassadeurs laaggeletterdheid bij betrekken.”

Mocht de motie woensdag worden aangenomen, dan willen de partijen uiterlijk in december weten wat de eerste resultaten zijn van de aanpak.