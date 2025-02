Politie waarschuwt voor inbraken in opslagschuren: “Zorg ervoor dat ramen afgesloten zijn”

Foto: Politie Groningen

Het aantal inbraken in opslagbergingen onder flats in de stad stijgt de afgelopen weken explosief. De politie roept stadjers daarom op om ramen of luiken van bergingen te sluiten.

Opslagschuren aan de straatkant hebben meestal een raam of luik dat opgezet kan worden. Via die weg vinden inbrekers vaak toegang tot een opslagschuur, waarna ze ook inbreken in andere schuurtjes die verbonden zijn met één gemeenschappelijke gang.

“Mocht u een soort gelijke box hebben, zorg er dan voor dat dit raam goed wordt afgesloten om inbraak te voorkomen”, waarschuwt de politie. “Mocht u iets verdachts zien of iemand heterdaad betrappen, bel dan 112!”

Inbrekers hebben het de laatste tijd voornamelijk gemunt op flats in Vinkhuizen, waaronder de Parelflat en de Saffierflat. Hier zijn onder andere elektrische fietsen, een elektrische step en verschillende soorten gereedschap gestolen.