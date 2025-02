Politie neemt handelswaar in beslag van verkopers namaakproducten

Foto: 112 Groningen

Een groep mannen en vrouwen die vrijdagmiddag nepproducten van Apple probeerden te slijten in de binnenstad is een deel van hun handelswaar kwijt. Agenten namen de spullen in beslag.

De politie kwam de groep op het spoor na tips van winkelend publiek. Toen een winkelbeveiliger één van hen staande hield, ging de andere er te voet vandoor. Drie andere verdachten werden kort daarna in de Herestraat gezien door winkelbeveiligers aldaar.

Op het Gedempte Zuiderdiep werden twee vrouwelijke ‘verkopers’ uit de groep staande gehouden door agenten. Agenten noteerden de gegevens, maar kon geen van personen die werden staande gehouden arresteren, omdat ze niet zijn betrapt op het daadwerkelijk verkopen van de producten. Wel moesten de twee vrouwen een tas vol nepproducten inleveren bij de politie.