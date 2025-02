Poldermolen ’t Witte Lam in de steigers voor renovatie

Foto: Johan Fehrmann

Poldermolen ’t Witte Lam aan de Groningerweg bij Beijum staat momenteel in de steigers. Aan de molen wordt onderhoud uitgevoerd.

Wie van Groningen richting Zuidwolde rijdt, ziet direct na het passeren van een bouwmarkt aan de linkerkant de molen staan. Momenteel staat de molen in de steigers en is de kop afgedekt met zeil. Volgens stichting De Groninger Poldermolens gaat het om onderhoud waarbij de rieten kap wordt aangepakt. Dat de molen wordt aangepakt, is niet voor het eerst. In de jaren zeventig onderging de molen ook een ingrijpende restauratie. In 2002 werden er onder andere nieuwe roeden geplaatst en in 2006 vond de plaatsing van een houten vijzel plaats.

’t Witte Lam is een bijzondere molen. Het is namelijk de kleinste, nog bestaande, poldermolen van de provincie. In het verleden waren er in de provincie nog kleinere molens te vinden, maar deze hebben de tand des tijds niet overleefd. In 1950 dreigde de molen te verdwijnen, omdat het in zeer slechte staat verkeerde, maar de provincie hield de sloopplannen tegen en er volgde volledig herstel. De molen heeft een spanwijdte van het wiekenkruis van ruim dertien meter. Daarmee kan de poldermolen water opvoeren door middel van een vijzel. Een vijzel is een variant van de schroef van Archimedes en schroeft het water van laag naar hoog. In 1969 verloor ’t Witte Lam, vanwege een andere landschapsinrichting, de bemalingsfunctie. Sindsdien functioneert het als reservegemaal.