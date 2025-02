Podium Zuid ontvangt zondag The Blues Cowboys: “Twee mastodonten uit de muziekscene”

Foto: SterrebosLive/PodiumZuid

Bij de vijfde editie van Podium Zuid van dit seizoen is de band The Blues Cowboys te gast. Volgens de organisatie belooft het een bijzondere middag te worden.

Podium Zuid is de equivalent van SterrebosLive. In 2018 kwam een groep bewoners uit de zuidelijke stadswijken met het idee om een winterse variant van SterrebosLive neer te zetten. De concerten zijn in de wintermaanden op elke tweedde zondag van de maand en worden gehouden in de grote zaal van BSV De Helpen, waarbij er ruimte is voor ongeveer 120 personen.

Waar bij SterrebosLive meerdere artiesten tijdens een middag optreden, staat er bij Podium Zuid één band in de schijnwerpers. “Deze zondag zijn dat The Blues Cowboys”, vertelt de organisatie. “Zij spelen op geheel eigen wijze rock ’n roll, blues, pop en country. De band bestaat uit twee mastodonten uit de Groningse muziekscene: Lou Leeuw en Lex Koopman. Beide muzikanten spelen al jaren in ontelbare bekende en minder bekende bands. Harry Groenewold begeleidt de heren op de drums.

Podium Zuid begint zondagmiddag om 15.00 uur. BSV De Helpen is te vinden aan de Groenesteinlaan 16.