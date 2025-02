Plannen voor plaquette voor vergeten spoorwegongeluk waar zes kinderen bij om het leven kwamen

Op de hoek van de Wilhelminakade en de Graaf Adolfstraat bevond zich vroeger groenteveiling De Eendracht. Foto: Google Maps

In de Oranjebuurt zijn er plannen voor het realiseren van een herdenkingsplaquette voor een spoorwegongeluk dat in 1950 in de wijk plaatsvond. Bij het ongeluk kwamen zes kinderen om het leven.

Het initiatief voor een plaquette komt van een van de wijkbewoners. Deze heeft het idee geopperd bij een buurtbewonersoverleg waar een opbouwwerker van WIJ Groningen bij aanwezig was. Deze is ermee aan de slag gegaan. “Aan ons is gevraagd wat wij van het idee vinden”, vertelt Petra Drijver van de wijkvereniging. “Als Oranjebuurt steunen wij dit initiatief. Wij denken dat het heel goed is dat dit stukje geschiedenis een fysieke plek krijgt in onze wijk. Wat er in 1950 is gebeurd in deze wijk, is een gitzwarte bladzijde. Maar door de tand des tijds is het in de vergetelheid geraakt. Ook zouden we eventueel bereid zijn om een kleine financiële bijdrage te leveren mocht dit nodig zijn.”

Goederentrein

Het ongeluk waar het over gaat, vond plaats op 12 augustus 1950. In de Oranjebuurt was toen op de hoek van de Graaf Adolfstraat met de Wilhelminakade groenteveiling De Eendracht gevestigd. Het bedrijf had na de Tweede Wereldoorlog de wind vol in de zeilen en floreerde. In die tijd werden producten veel via het water en het spoor vervoerd. Omdat de spoorlijn Groningen Noord naar het Hoofdstation op steenworpafstand lag, werd besloten om bij de Stadhouderslaan een aftakking te maken, waardoor goederentreinen naar de veilinghal konden rijden. In de zomer van 1950 was men nog druk bezig met het bouwen van een muur voor de afrastering voor deze spoorlijn.

Zes kinderen op slag dood

De bedoeling was om in deze omheining een ijzeren hek te plaatsen, dat open kon, waarmee treinen toegang kregen tot het terrein van de groenteveiling. Dit ijzeren hek was nog niet klaar, en daarom had de aannemer dit provisorisch gedicht met een houten hekwerk. Deze hekken waren met ijzerdraad vastgemaakt aan de muur. Een locomotief met een wagon verliet in de middag het terrein van de veiling. Naar alle waarschijnlijkheid is de wagon, of het materiaal op de wagon, in botsing gekomen met het hek. Omdat de muur pas enkele dagen daarvoor was gebouwd, en de specie nog nat was, kwam de muur naar beneden. Achter deze muur stond een grote groep kinderen naar de trein te kijken. Zes kinderen waren op slag dood. Zes anderen raakten gewond.

Komende zomer 75 jaar geleden

Na afloop is er weinig aandacht geschonken aan de tragedie. Zo vond er nooit een herdenking plaats en is er ook geen monument geplaatst. Drijver: “Of ik van deze ramp wist? Jazeker. Ik heb er wel eens eerder van gehoord, maar de precieze details kende ik niet. Komende zomer is het precies 75 jaar geleden dat het ongeluk plaatsvond. De bedoeling is dat de plaquette er dan is, zodat er een herdenking gehouden kan worden.”

WIJ en gemeente steunen het initiatief

De bedoeling is dat de plaquette geplaatst wordt op de hoek van de Graaf Adolfstraat met de Wilhelminakade op een stuk grond dat in eigendom is van de gemeente. Naast de buurtvereniging steunen ook WIJ Groningen en de gemeente het initiatief. Of de plaquette er definitief komt is nog onzeker. De komende periode kan er nog bezwaar worden gemaakt.