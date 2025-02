Plaatsen AED’s heeft afgelopen jaren vanuit gemeente geen prioriteit gehad

Foto Andor Heij: AED

Het plaatsen van AED’s heeft vanuit de gemeente de afgelopen jaren geen prioriteit gehad. Dat zegt wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Volksgezondheid.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Op veel plekken zijn de apparaten te vinden, maar er zijn ook nog flink wat blinde vlekken. Voor de PvdA was het aanleiding om de wethouder hierover te bevragen. Jahir Scoop: “Afgelopen week was in de media een oproep van de Hartstichting aan gemeenten te lezen om mee te helpen om meer AED’s in de wijken en dorpen te plaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat anderhalf miljoen Nederlanders niet in de nabijheid van een AED-apparaat woont. We weten allemaal dat zo’n apparaat ontzettend belangrijk is, omdat het levens kan redden als iemand binnen zes minuten gereanimeerd wordt. Wij zouden graag willen weten hoe we de situatie in onze gemeente kunnen verbeteren.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “AED’s hebben de afgelopen jaren geen prioriteit gehad binnen de gemeente”

Molema: “Wij zijn bekend met de oproep. Ik ga heel eerlijk zijn. De afgelopen jaren hebben AED’s geen prioriteit gehad binnen de gemeente. Wij hebben een lokaal gezondheidsbeleid waar een uitvoeringsprogramma onder ligt. Daar is dit geen thema in. Op dit moment is de keuze gemaakt om vooral in te zetten op preventie en op het bevorderen van de gezondheid van mensen. Waarmee je dus voorkomt dat je een AED nodig hebt. In 2021 is er samen met Groningen Hartveilig een onderzoek gedaan naar blinde vlekken in de gemeente. Daar kwam toen uit dat er twaalf primaire plekken zijn waar geen AED beschikbaar was. Eén van die plekken was Haren. Aan de hand van deze resultaten is er bij het gemeentehuis aldaar een AED opgehangen, heel bewust ook om daar een blinde vlek mee in te vullen.”

“Mogelijk zijn er AED’s die nog niet zijn aangemeld”

Uit informatie van de Hartstichting blijkt dat er momenteel diverse locaties zijn in de gemeente waar geen AED voorhanden is. Bijvoorbeeld in delen van Hoogkerk, Haren, Oosterparkwijk, De Hoogte, Beijum en Paddepoel. “Het is mogelijk dat er wel meer AED’s beschikbaar zijn, maar dat deze niet aangemeld zijn. Dus je kunt niet met zekerheid zeggen dat een blinde vlek ook daadwerkelijk een blinde vlek is. De afgelopen jaren hebben een aantal andere organisaties zich beziggehouden met het bevorderen van het gebruik van AED’s. Wij hebben de afgelopen jaren subsidies verstrekt aan Groningen Hartveilig zodat zij burgerhulpverleners konden trainen. Wat we daarnaast nog zouden kunnen doen is op onze eigen website, en in lokale media, een oproep te plaatsen dat mensen AED’s registreren.”

Rik Heiner (VVD): “Kunnen we AED’s die in gemeentelijke gebouwen hangen ook buiten plaatsen?”

Rik Heiner is raadslid voor de VVD: “Er hangen bij verschillende gemeentelijke gebouwen AED’s, maar deze hangen binnen. Kunnen we deze ook buiten plaatsen, zodat het apparaat voor de hele buurt beschikbaar is en ook aangemeld wordt bij Hartslag.nu.” Molema zegt dat dit lastig is. “Als je het naar buiten verplaatst krijg je ook het gesprek wie er verantwoordelijk is wanneer een apparaat vernield wordt.”

“Als gemeente kunnen we bijdragen aan de blinde vlekken die er zijn”

Heiner: “Dit antwoord vind ik wel iets te makkelijk. Als gemeente kunnen we volgens mij echt bijdragen aan de blinde vlekken die er zijn.” Daar is Molema het niet mee eens: “Ik snap de oproep van de Hartstichting om dit bij de gemeente neer te leggen. Maar men moet zich wel realiseren dat we als gemeente een groot takenpakket hebben en dat we prioriteren op onze inspanningen. Wij kunnen niet ongebreideld extra dingen erbij doen zonder dat het consequenties heeft dat iets anders minder wordt. In de communicatie kunnen we redelijk makkelijk iets doen, maar als u echt verwacht dat we als gemeente een regierol in gaan nemen om de blinde vlekken op te lossen, dan moeten we echt het gesprek gaan voeren op welke andere gezondheidsterreinen we dan minder gaan doen.”

Jalt de Haan (CDA): “In 2020 hebben we gevraagd onderzoek te doen of AED’s geplaatst kunnen worden bij openbare laadpalen”

Jalt de Haan van het CDA: “Ik ben echt verbaasd over de antwoorden die de wethouder geeft. Met name over de prioriteit. Mijn fractie heeft namelijk in 2020 aan wethouder Broeksma gevraagd of bij het plaatsen van openbare laadpalen er een combinatie gemaakt kan worden met AED’s. Toen is aangegeven dat er vanaf 2022 daar naar gekeken zou worden. Dan neem ik aan dat zoiets prioriteit heeft.” Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat weten uit te willen zoeken hoe dit precies zit.

