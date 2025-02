Pilot voor groengas uit mest krijgt navolging in de hele provincie

Foto: Andor Heij

De provincie en het Nutriënten Management Instituut (NMI) hebben een pilot voor het aanzuren van mest met succes afgerond. Daarmee wil de provincie een plan uitrollen voor de hele provincie, om een grotere bijdrage te leveren in het produceren van groengas en groene mest.

Een melkveebedrijf uit Midden-Groningen met 240 koeien kreeg in deze pilot een sleutelrol. In de pilot werd gekeken hoe de pH-waarde (de zuurtegraad) van mest verlaagd kon worden met suikers. Door dit toe te voegen aan mest ontstaat een fermentatieproces dat de uitstoot van ammoniak en methaan in mest vermindert. Voor ammoniak betekende dit een afname van 50 tot 70 procent. De uitstoot van methaan werd gereduceerd met 75 procent.

Groengas

Door mest biologisch aan te zuren en te combineren met vergisting, kunnen boeren meer groengas en groene kunstmest produceren. Omdat er alleen gebruik gemaakt wordt van natuurlijke suikers, zonder toevoeging van chemische middelen, verloopt het proces mileuvriendelijker. Volgens de provincie levert de landbouw met deze methode een positieve bijdrage aan de energietransitie.

Toekomst

De Provincie Groningen wil tot en met volgend jaar de pilot verder uitbreiden in de provincie. Om het proces in stappen op te zetten is er een denktank opgericht samen met Fascinating, de Gasunie en de New Energy Coalition. Onlangs zegde het Rijk toe ook mee te willen praten. De provincie heeft als doel gesteld om deze methode vóór 2030 breed in te zetten in heel Groningen.