Persoon gewond bij schietpartij, verdachte aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het Hoendiep bij het Suikerunieterrein heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond plaats rond 02.30 uur. Een nieuwsfotograaf laat weten dat er op de locatie een feest plaats had gevonden dat net afgelopen was. “Eén persoon raakte gewond. Deze is per ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis”, laat een politiewoordvoerder weten. “Kort na de schietpartij hebben we een verdachte aan kunnen houden.”

Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.