Personeelsfractie RUG fel tegen megafusie van faculteiten: ‘Schaalvergroting leidt tot meer bureaucratie’

De Personeelsfractie, de grootste partij in de Universiteitsraad van de RUG, is fel tegen het idee om zeven faculteiten samen te voegen tot één grote faculteit. Dit zou volgens hen de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs en onderzoek in gevaar brengen.

De plannen voor de fusie, waarbij kleinere faculteiten worden opgenomen in grotere faculteiten of om faculteiten samen te voegen, kwamen woensdagochtend naar buiten via de media. Volgens Björn de Kruijf, woordvoerder van de Personeelsfractie, moest de universiteitsraad er via pers achter komen dat de plannen op tafel liggen: “We hebben verschillende signalen ontvangen van collega’s over mogelijke plannen, maar hebben dit rapport zelf nog niet ingezien en ook geen direct gesprek gehad met het bestuur van de universiteit over dit onderwerp.”

De Personeelsfractie maakt zich, naar eigen zeggen, grote zorgen over de gevolgen van de fusie. Ze wijzen erop dat kleine faculteiten een unieke academische identiteit, gespecialiseerde kennis en flexibele organisatie hebben. Deze kenmerken zouden verloren gaan door een fusie, met negatieve gevolgen voor de onderwijskwaliteit en de autonomie van medewerkers.

“Een fusie dreigt deze kenmerken te laten verdwijnen, met negatieve gevolgen voor de onderwijskwaliteit, de autonomie van medewerkers en ons veelzijdige wetenschappelijke landschap”, aldus De Kruijf. De PF vreest ook dat een grotere faculteit meer bureaucratie zou brengen, met tragere besluitvorming en minder maatwerk in onderwijs en onderzoek. De Kruif: “Een universiteit is geen bedrijf, maar een gemeenschap van kennis en onderzoek – onze wetenschappelijke diversiteit en kwaliteit moeten voorop blijven staan. Wij roepen het universiteitsbestuur daarom op om alternatieve strategieën te overwegen, die zowel efficiëntie als kwaliteit garanderen.”