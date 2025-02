Personeel IKEA in staking voor hoger loon en minder werkdruk

Foto Olivier Steppé, Staking bij Ikea

Het personeel van IKEA aan de Sontweg is dinsdag in staking gegaan voor meer loon en minder werkdruk. De stakers verzamelden zich aan het einde van de ochtend voor het Zweedse warenhuis.

De actie is een onderdeel van een estafettestaking door het hele land. Het FNV eist een loonsverhoging van zeven procent. Volgens de vakbond biedt het warenhuis haar personeel 0,4 procent salarisverhoging per 1 januari en twee procent per 1 juli. En dat is te weinig aldus de bond.

Werkdruk

Daarnaast is de werkdruk te hoog, zegt Danielle Wiek, bestuurder van FNV Handel: “Veel mensen vallen daardoor uit en er is een torenhoog ziekteverzuim. Het lukt ook niet om iedereen te vervangen, waardoor er nog meer mensen uitvallen”.

“We worden niet gewaardeerd”, zegt IKEA-medewerker Milay Lau. “En we krijgen een laag aanbod qua salarisverhoging terwijl de inflatie enorm stijgt. Ook is de werkdruk op onze afdeling heel hoog”.

Meer acties

Wanneer IKEA niet aan de eisen van de stakers voldoet volgen er nieuwe acties. Bij IKEA Groningen is de actiebereidheid groot, want er volgde een volmondig ‘ja’ op de vraag van Wiek of er bij het afwijzen van de eisen vervolgacties moeten komen.