Partij voor het Noorden vraagt aandacht voor Sterrebos: “Waarom plannen ongewijzigd doorgezet?”

Foto: ingezonden

De fractie van Partij voor het Noorden vraagt opnieuw aandacht voor het Sterrebos. De partij wil weten waarom plannen uit 2014 ongewijzigd zijn doorgezet, terwijl er tegenwoordig heel anders tegenaan wordt gekeken.

De vragen gaan met name over een nieuw pad dat de afgelopen weken is aangelegd langs de Waterloolaan en de Hereweg. “De afgelopen periode hebben we als fractie meerdere keren het Sterrebos bezocht”, vertelt raadslid Evelien Bernabela. “Wat daar gebeurt, zien we met lede ogen aan. Het gaat om een vrij breed pad, dat vlak langs de bomen loopt. Om dit pad aan te leggen, is een halve meter grond afgegraven, waardoor de humuslaag en de boomwortels onherstelbaar beschadigd zijn geraakt.” Met een humuslaag bedoelt Bernabela de laag aarde waarin zich veel oude plantenresten bevinden. Door deze voeding kunnen nieuwe planten goed op de grond groeien.

“Bomen zijn alsnog aangetast”

Vorig jaar april trok de partij, samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Student & Stad, SP en D66 ook aan de bel omdat er bomen gekapt dreigden te worden. “Maar op dat moment waren we nog niet op de hoogte van de impact van de paden aan de randen van het bos. Door een halve meter af te graven, metalen afscheidingsplaten te plaatsen en een ondoordringbare laag stenen te storten met daarop de synthetische doek wit zand en de grote tegels te plaatsen, zijn de bomen langs de Waterloolaan alsnog aangetast.”

“Hoe konden deze plannen ongewijzigd doorgezet worden?”

De paden maken onderdeel uit van het contract rond de nieuwe zuidelijke ringweg, waarbij deze plannen rond 2014 zijn vastgesteld. Volgens Bernabela is er in de afgelopen tien jaar veel geleerd. “We weten nu veel beter hoe belangrijk ecologie is in de strijd tegen wateroverlast door klimaatverandering. Daarom vragen wij ons af hoe deze plannen ongewijzigd doorgezet konden worden. Wogen de kosten van het doorbreken van het contract met de aannemer op tegen de aangerichte schade aan het Sterrebos?” Als er namelijk gekozen was om de plannen niet uit te voeren, had de gemeente de aannemer moeten compenseren. Daarnaast wil de partij weten of het college voortaan de expertise in wil roepen van bosecoloog als een bos of park aangepakt gaat worden.