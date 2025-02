Foto: 112 Groningen

De politie heeft woensdagmiddag een overleden persoon gevonden in het water aan de Trompsingel.

Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de Oosterpoort. Daarom werden de Trompsingel en de Trompbrug enige tijd afgesloten.

Het is nog onbekend wie de overledene is. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit en de toedracht van het overlijden.