Ouderen sporten samen tijdens Samen Vitaal

Foto: Annemar Smid

Elke woensdagochtend komt een groep 65 plussers samen om te sporten in de Oosterparkwijk. Dit doen ze tijdens het programma Samen Vitaal in het wijkcentrum bij van Houten.

Voor de ouderen is het meer dan alleen sporten, ze komen ook om sociale connecties te leggen. De trainingen worden gegeven door Maarten Westerhuis, hij is bewegingscoach en helpt de ouderen fit te worden en fit te blijven. ”Ik doe veel werkzaamheden op dit gebied. Ik probeer bij deze groepen een gezellige sfeer te creëren en dat lukt vaak. Ik vind dit het leukste om te doen”, aldus Westerhuis.

Na de training gaan de ouderen richting de kantine waar ze gezellig samen koffie gaan drinken. ”Het is voor mij meer dan alleen sporten. Zo ben ik vanuit hier onderdeel geworden van het zwerfafval team op maandag”, zegt Jan van der Veen deelnemer van de training.