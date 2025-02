Oud-eigenaar woning in Stad vangt bot bij Raad van State: geen extra geld voor waardedaling

Een voormalig Groninger heeft bij de Raad van State nul op het rekest gekregen in zijn strijd om extra schadevergoeding voor aardbevingsschade.

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) correct heeft gehandeld door drie scheuren in zijn voormalige woning niet opnieuw te vergoeden.

De man had al in 2014 schade gemeld bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Een expert oordeelde destijds dat de scheuren niet door aardbevingen waren ontstaan. In 2017 accepteerde de eigenaar een voucher van 1.500 euro als definitieve afhandeling van deze schade.

Toch diende hij in 2020 een nieuwe schadeclaim in bij het IMG, omdat hij meende dat de scheuren door nieuwe bevingen waren verergerd. Ook stelde hij dat hij zijn huis vanwege de schade ver onder de marktprijs had moeten verkopen. De rechtbank gaf het IMG eerder al gelijk en de Raad van State bevestigde dat oordeel.

Het IMG kende hem ruim 32.000 euro aan schadevergoeding toe, maar weigerde betaling voor de drie eerder beoordeelde scheuren. Onafhankelijke experts concludeerden op basis van foto’s dat het om identieke schade ging die in de loop der jaren niet erger was geworden. Omdat de wet bepaalt dat het IMG schadeclaims van voor 31 maart 2017 alleen opnieuw mag beoordelen als er sprake is van verergering, was het instituut niet bevoegd om de scheuren opnieuw te vergoeden.

