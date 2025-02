Ostadevijver zit dicht met algen en wieren: ‘Niet de ecologische vijver geworden zoals beoogd’

Foto via Google Maps - Streetview

De Ostadevijver in Kostverloren verkeert in slechte staat, concludeert de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren. De vijver, die drie jaar geleden werd aangepakt om er een natuurinclusief ecosysteem van te maken, doet volgens de raadsfractie nu totaal niet waarvoor hij is bedoeld.

Begin 2021 werd de betonnen oever van de vijver weggehaald en vervangen door een geleidelijke aarden oever. Ook werd er een verbinding gemaakt tussen de vijver en de sloot naast het spoor, zodat vissen vrij richting Kostverloren kunnen zwemmen.

Maar van die ecologische en natuurinclusieve maatregelen is nog niets terug te zien, stelt de Partij voor de Dieren. “De vijver zit dicht met algen en wieren”, stelt raadslid Bart Hekkema. “En blauwalg en algenflab die in de vijver optreden, hebben invloed op de dieren die er leven, zoals de vissen, de watervleermuizen en amfibieën.”

Volgens Hekkema is er karper uitgezet in de vijver, maar heeft de gemeente geen duidelijk zicht op de populatie: “De gemeente verwijst naar de Sportvisserijvereniging, maar zij weten het ook niet.” De gemeente heeft nu beloofd om de overgebleven karpers te verwijderen en roofvissen terug te brengen.

Roofvissen

Maar de PvdD, Sportvisserij Groningen en Drenthe en Stichting Vissenbelangen hebben vraagtekens bij de vraag of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen hebben. De hoeveelheid algen in het water is waarschijnlijk eerder de boosdoener. Ook helpt het uitzetten van roofvissen zoals snoek niet.

“Snoeken zijn roofdieren met een territorium en het zijn kannibalen”, besluit Hekkema. “Als je jonge snoek zou uitzetten, eten die elkaar op. Ook zal een jonge snoek een grote karper niet opeten. Volgens Sportvisserij Groningen en Drenthe krijg je een roofvisstand die voor evenwicht in de visstand kan zorgen, alleen door een betere inrichting met voldoende waterplanten en schuilmogelijkheden.”