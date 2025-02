Optimisme bij ijsvereniging Noordlaren: “Om te schaatsen moet het vannacht kraakhelder zijn”

Foto: twitter.com/noordlaren

Kan er maandag geschaatst worden in Noordlaren? Bij ijsvereniging De Hondsrug zijn ze goedgemutst. Maar volgens Jurjen Bossewinkel moet Moeder Natuur wel volledig meewerken.

Jurjen, je was gistermiddag te gast in ons radioprogramma Haren Doet, waar je je positief uitliet over de schaatskansen. Hoe denk je er nu over?

“We hebben zojuist om 20.00 uur vergaderd. De leden zijn optimistisch. We hebben nu een temperatuur van -3 graden op klomphoogte. Voorlopig ondernemen we nog geen actie, maar om 22.00 uur komen we opnieuw bij elkaar. Dan beslissen we of we al een eerste laag water gaan aanbrengen.”

Dus het kan ook zijn dat jullie later op de avond beginnen met de voorbereidingen?

“Dat klopt. Het moet koud genoeg zijn. De voorspellingen zijn goed, er wordt matige vorst verwacht. Maar het liefst hebben we een kraakheldere nacht, zonder bewolking. Bewolking houdt de warmte namelijk vast, terwijl wij voor een goede ijsvloer de hele nacht -5 of -6 graden nodig hebben bij heldere omstandigheden.”

Hoe ziet dan het vervolg er uit?

“Als we om 22.00 uur beginnen, werken we de hele nacht in ploegendienst door. We brengen dan gedurende de nacht verschillende laagjes water aan, zodat we een mooie, stevige ijsvloer krijgen. Morgen komt de temperatuur net boven het vriespunt te liggen, dus dan zal de ijsvloer iets dunner worden. Maar in de nacht naar dinsdag wordt het weer koud, dus we hopen de baan twee dagen open te kunnen houden.”

Dat is goed nieuws voor de kinderen uit Noordlaren, denk ik zo…

“De kinderen hebben nu vakantie, dus dat is extra leuk. Maar we trekken bezoekers uit de hele regio. Ik weet zeker dat veel mensen het in de gaten houden en komen schaatsen als het kan. De vooruitzichten zijn in elk geval goed. Ik kan in ieder geval vertellen dat we op voorhand al wel chocolademelk hebben ingekocht.”

Tot slot nog een kritische vraag: als omroep besteden we dit weekend veel aandacht aan de schaatskansen. We weten dat iedereen er naar uitkijkt, maar schaatsen op natuurijs lijkt wel steeds lastiger te worden…

“Ik begrijp jullie aandacht heel goed. Het is iets wat leeft onder de mensen. Ik ben al 25 jaar bij de vereniging actief en tot nu toe hebben we elk seizoen ijs gehad. Maar het wordt wel steeds moeilijker. De kou is minder intens. In de laatste weken komt de wind al een tijdje uit het oosten. Vroeger betekende dat een mooie ijsperiode, maar nu is dat niet meer zo. Dat is zorgelijk en vervelend. En het is ook een hard gelag. Want er zijn ontzettend veel ijsverenigingen die deze dagen maar wat graag open willen. Maar met dertig of veertig centimeter water op een ondergelopen weiland, gaat het hem deze dagen niet worden. Dat is zuur.”