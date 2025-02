Oppositie wil weten waar en hoe de vrouwen van FC-vrouwen op Sportpark Corpus den Hoorn gaan passen

Foto via FC Groningen

FC Groningen gaat toetreden tot de Vrouwen Eerste Divisie. Goed nieuws voor het vrouwenvoetbal in de regio, vinden de gemeenteraadsfracties van VVD, D66, CDA, Student&Stad en de Partij voor het Noorden. Maar de keuze voor Sportpark Corpus den Hoorn voor de wedstrijden roept vragen op bij de fracties, want het sportcomplex is al overvol.

Het ruimteprobleem op het sportpark speelt al langer. Amateurclubs als GRC en Groen Geel klagen al langer over de hoeveelheid tijd en ruimte de FC Groningen gebruikt op het sportpark. Daar moeten de voetbalvrouwen van FC Groningen nu ook nog bij. De gemeente beloofde in 2023 naar oplossingen te zoeken, maar volgens raadsleden lijkt er sindsdien weinig te zijn gebeurd.

Sportwethouder Inge Jongman liet voor de krokusvakantie weten verrast te zijn door de aankondiging van FC Groningen, omdat er afgesproken was veranderingen eerst te bespreken met de andere gebruikers van het sportpark. De gemeente en FC Groningen komen er, zo blijkt opnieuw, met praten niet uit. Zo loopt er ook nog juridische procedure over het ombouwen van een veld 5 naar kunstgras tussen FC Groningen en de gemeente. Volgens het college wil de voetbalclub zich niet schikken.

De vijf oppositiepartijen uit de gemeenteraad vinden dat er, twee jaar nadat de gemeente met plannen kwam om iets aan de drukte op het sportcomplex te doen, te weinig is veranderd. Ze zijn blij dat er professioneel vrouwenvoetbal komt bij FC Groningen. Maar hoe de gemeente dan ruimte gaat maken voor het vrouwenvoetbal en waar, dat zit de partijen niet lekker “Wanneer hebben zowel de breedtesportclubs als FC Groningen duidelijkheid over de beschikbare ruimte op Corpus den Hoorn?”, schrijft VVD-raadslid Rik Heiner namens de vijf fracties. “Wat is impact van de toetreding van FC Groningen tot het

vrouwenvoetbal op de beschikbare ruimte op Sportpark Corpus den Hoorn en welke effecten heeft dit op de breedtesport?”

Daarnaast vragen de fracties komende woensdagmiddag om een update over rechtszaak rond de ombouw van ‘veld 5’ van natuurgras naar kunstgras?