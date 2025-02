Oppositie vangt bot bij forceren snelle oplossing capaciteitsprobleem sportpark Corpus

Foto Andor Heij. Sportpark Corpus den Hoorn GRC

Een motie van de volledige oppositie om tot een snelle oplossing te komen voor de capaciteitsproblemen op sportpark Corpus den Hoorn heeft het woensdagavond niet gehaald. De coalitie stemde in gezamenlijkheid tegen.

Irene Huitema van de PvdA: “Deze motie voegt niets toe aan de situatie.” Peter Swart van GroenLinks: “Om een weloverwogen beslissing te kunnen maken is het belangrijk om goed hoor- en wederhoor toe te passen. Mijn fractie heeft op dit moment teveel open vragen, waarbij deze motie verstrekkende gevolgen kan hebben.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Waar mijn fractie moeite mee heeft is dat deze motie voorbij gaat aan de complexiteit van het probleem. Dit is veel te kort door de bocht.”

Capaciteitsprobleem sportpark Corpus

Over welk probleem hebben we het precies? Sportpark Corpus den Hoorn wordt gebruikt door diverse sportverenigingen in de breedtesport. Zij hebben de wind in de zeilen, zien hun ledenaantallen groeien, maar lopen daarbij tegen capaciteitsproblemen aan. Verschillende verenigingen hebben daarom noodgedwongen een ledenstop in moeten voeren. Ondertussen maakt ook FC Groningen gebruik van het sportpark. De FC liet onlangs weten met een vrouwenelftal toe te willen treden tot het betaalde voetbal. Deze ambitie zorgt voor een extra uitdaging op de beschikbare veldcapaciteit op het sportpark.

Jalt de Haan (CDA): “Er is geen zicht op een oplossing”

Jalt de Haan van het CDA: “Het is vandaag niet voor het eerst dat we het over Corpus hebben. Eerder vond er al een hoorzitting plaats waarbij alle verenigingen aanwezig waren en ook de FC. Duidelijk is dat er te weinig capaciteit is om alle ambities te realiseren. Daarom hebben we het college op pad gestuurd met de opdracht om tot een oplossing te komen. We moeten hier vanavond concluderen dat dit onvoldoende gelukt is. Er is geen zicht op een oplossing voor zowel de korte- als de lange termijn. Terwijl dat wel keihard nodig is. Voor de korte termijn is het wenselijk dat er een alternatief sportpark gevonden wordt waar de FC kan trainen, en dat er een stip op de horizon wordt geboden voor de lange termijn.”

Rommelig

De behandeling van het onderwerp mag rommelig genoemd worden. Bij een raadsvergadering worden moties vroegtijdig door de partijen ingediend, zodat andere partijen in hun fracties kunnen afstemmen hoe ze er tegenaan kijken. Ook kan er onderzoek worden gedaan. De motie over sportpark Corpus den Hoorn werd enkele minuten voor de start van de vergadering ingediend. Diverse fracties laten weten dit vervelend te vinden. De aanleiding is echter wel logisch, omdat het onderwerp eerder op de middag werd besproken tijdens het Politieke Vragenuur, waarbij de antwoorden, die de oppositie kreeg, in het verkeerde keelgat schoten.

Rik Heiner (VVD): “We krijgen het gevoel dat er niets gebeurd”

Terug naar dat Politieke Vragenuur. De VVD benoemde bij monde van raadslid Rik Heiner dat het mooi is dat de FC met een vrouwenelftal toe gaat treden tot het betaalde voetbal. “Maar hiermee komen uitdagingen wel in een stroomversnelling. De druk is al heel hoog op het sportpark, waardoor er amper ruimte overblijft voor de breedtesport. Als raad hebben we altijd gezegd dat de breedtesport de ruimte moet krijgen. Sinds we hiertoe hebben opgeroepen, krijgen wij het gevoel dat er niets is gebeurd.” De Haan van het CDA: “Mijn geduld is wel een beetje op. Als ik met de verenigingen spreek, dan hoor ik hoe vrijwilligers afhaken, het onmogelijk is om tot nieuwe trainingsschema’s te komen en dat FC onvoldoende ruimte heeft om haar ambities te verwezenlijken. We wachten al twee jaar op oplossingen. We hebben lang genoeg gewacht.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “Dit dossier loopt al heel lang en dit is één van de opgaven op het gebied van sport die opgelost moeten worden. Het is ook niet nieuw dat de FC met vrouwenvoetbal wil starten. Hier hadden we op kunnen anticiperen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “We doorlopen een zorgvuldig proces”

Volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport passen niet alle ambities van de sportverenigingen op Corpus den Hoorn. “Vanaf het moment dat de FC kenbaar heeft gemaakt, we hebben het over juli 2022, acht tot tien velden extra te willen, is het krappe speelveld nog krapper geworden. De afgelopen 2,5 jaar hebben we een zorgvuldig proces met alle gebruikers doorlopen om te zoeken naar een oplossing voor een toekomstbestendig sportpark. De uitspraak die hier gedaan wordt, dat er sinds maart 2023 niets is veranderd, doet geen recht aan alle acties die zijn ondernomen.”

Verrast door timing FC

De wethouder vertelt dat er in de tussenliggende periode diverse updates over de voortgang zijn gedeeld. “We zijn een juridische procedure over veld vijf gestart waarbij we dit veld willen ombouwen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld, aangezien het een gemeentelijk veld is waar GRC als de FC gebruik van maken. Dat we dit doen, is in lijn met eerdere uitspraken van de raad om te kiezen voor de breedtesport.” Jongman vertelt op de hoogte te zijn van de ambities van de FC over een vrouwenelftal, maar zegt wel verrast te zijn door de mededeling dat dit al voor het aanstaande seizoen ingaat. “Deze timing was ons onbekend. We hebben dan ook geen gesprek gehad met FC Groningen over de consequenties en wat dit besluit betekent voor de veldcapaciteit. Dat gesprek willen wij graag binnenkort voeren. Het is ons niet bekend waar de FC het vrouwenvoetbal wil faciliteren. Overdag is er ruimte op de velden en eerder hebben we onderzoek gedaan naar de velden één, twee en drie. Conclusie is dat die velden meer belast kunnen worden.”

“Het is aan de FC om een keuze te maken om te verhuizen”

De juridische procedure waar Jongman naar verwijst, wordt opgestart. Wanneer de rechter zich hier over gaat uitspreken, is nog onbekend. De achtergrond hiervan is dat de FC eens in de twee weken een wedstrijd speelt op veld vijf. De gemeente is langs meerdere sportparken gegaan om te inventariseren of deze wedstrijden daar ook gespeeld kunnen worden. De FC heeft van dit aanbod geen gebruik van gemaakt. Daarom is een juridische procedure opgestart om te kijken hoe het zit met het eigendomsrecht. Voorts zegt de wethouder in gesprek te zijn met de FC over oplossingen. “Het is aan de FC om de keuze te maken om te verhuizen. Als gemeente zijn we bereid om mee te denken, maar een nieuw complex gaan we niet financieren.” Heiner: “De wethouder zegt, we zijn in gesprek, we wachten af, waarom pakt de wethouder de bal niet op? Wij hebben als wens dat er ruimte komt.” Jongman: “Ik loop de hele dag met de bal onder de arm, ik wil dat er gevoetbald wordt. We hebben heel veel gedaan. Wat we kunnen doen, dat doen we.”

Motie

De politieke partijen zoeken vooral naar een integrale duurzame lange termijn oplossing. De wethouder wil dit ook. Maar omdat er na jaren soebatten te weinig resultaten worden geboekt, waarbij de sportverenigingen in onzekerheid blijven, besluit de oppositie om eensgezind een motie in te dienen waarbij opgeroepen wordt om een alternatief sportpark voor de FC te vinden waar getraind kan worden. Tegelijkertijd wordt er gevraagd om een stip op de horizon voor de lange termijn.

Wanneer duidelijkheid?

Jongman: “De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om extra capaciteit te realiseren. Alle voorstellen die we gedaan hebben, die zijn er nog. Alternatieve plekken, waar door de FC gebruik van kan worden gemaakt, die zijn nog steeds bespreekbaar.” Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Met de FC is er gesproken over een nieuw trainingscomplex. Wij als gemeente hebben het geld hier niet voor liggen.” Van Niejenhuis kan niet aangeven wanneer er wel duidelijkheid is.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Dit proces duurt te lang”

Na een korte schorsing laat de oppositie, bij monde van Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden, weten: “Dit proces duurt te lang. We brengen daarom de motie in stemming. Als deze het niet haalt, dan zullen we beeldvormende en meningsvormende sessies willen organiseren met alle deelnemende en betrokken partijen.” En dat gaat ook gebeuren, want de coalitie stemt het voorstel weg: 18 raadsleden stemmen voor, 23 tegen. Wordt vervolgd dus.