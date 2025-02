Open dag Rijksuniversiteit rustig verlopen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

De open dag die vrijdag plaatsvond op de Rijksuniversiteit Groningen is zonder grote problemen verlopen. In de aanloop naar de Bachelor Open Dag was er een oproep gedaan door pro-Palestijnse activisten om de dag te verstoren.

Rond het middaguur kwam er een klein groepje demonstranten, met spandoek en vlaggen, naar het Broerplein. Nadat beveiligers en agenten de actievoerders maanden om te vertrekken, ontstond er bij de trappen van het Academiegebouw wat duw- en trekwerk. Maar daar bleef het bij. De demonstranten willen dat de RUG alle banden met Israël verbreekt. Vorig jaar werd, vanwege de oorlog in Gaza, een tentenkamp opgezet op het Harmonieplein. Dezelfde groep liet afgelopen week weten dat de RUG en het Groninger Universiteitsfonds 4,25 miljoen euro hebben geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in bezet Palestina. De RUG ontkent dit en zegt dat het niet toegestaan is om publieke middelen te besteden aan investeringsfondsen.

De open dag vrijdag vond plaats van 09.00 tot 17.00 uur. In totaal kwamen zo’n 10.000 middelbare scholieren af op de mogelijkheid om kennis te maken met bachelor-opleidingen. In het Harmoniegebouw en in het Duisenberggebouw vonden informatiemarkten plaats. Daarnaast kon er gekeken worden bij de diverse opleidingen. De volgende Bachelor Open Dag vindt plaats op zaterdag 12 april.