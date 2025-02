Ooit & Nu in Haren wordt kringloopwinkel met leer-/werkplekken

Foto: Google Maps

De winkel Ooit & Nu aan de Rijksstraatweg in Haren gaat uitbreiden. Van een vintagewinkel groeit men door naar een kringloopwinkel.

Ooit & Nu werd geopend in de herfst van 2022. Aanvankelijk was het de bedoeling om met een brocante/vintagewinkel een kleinschalig project te beginnen, waarbij de combinatie werd gezocht met leer-/werkplekken waar mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen. De drie werkplekken blijven in de nieuwe situatie gehandhaafd. Wat er verandert, is dat het een kringloopwinkel wordt waarbij ook spullen en goederen kunnen worden ingebracht.

De winkel is onderdeel van Plan B Zorgt. De openingstijden worden overzichtelijk: de winkel zal van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend zijn. “Bij Ooit & Nu draait alles om hergebruik, duurzaamheid en betaalbare spullen voor iedereen. Je vindt er van alles: meubels, kleding, boeken en nog veel meer. Maar wat ons écht bijzonder maakt, is dat we niet selecteren op luxe of alleen maar ‘hippe’ spullen. Alles wat nog een tweede leven verdient, krijgt hier een plek”, laat Niels van der Veen van Plan B Zorgt aan Haren de Krant weten.