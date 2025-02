OOG Sport eenmalig terug op de zondag: “Bomvol sportprogramma”

Foto: Kevin van der Laan

Het sportprogramma van OOG Radio is dit weekend op de zondagmiddag te beluisteren. Reden voor de eenmalige verhuizing is het volle sportprogramma dat op zondag wordt aangeboden.

“Recentelijk zijn we als programma naar de zaterdag overgestapt”, vertelt presentator Wesley Ferwerda. “Vandaag zijn we eenmalig weer op de zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te beluisteren. Dat komt omdat er gisteren vrijwel geen sport was. Een uitzending op zondag doet voor ons niet onder aan een de zaterdag en vooral niet omdat er drie verslaggevers voor je aan de zijlijn zullen staan bij een voetbalduel, een handbalwedstrijd en een basketbalduel.”

Groninger Boys-FC Ter Apel ’96

Groninger Boys ontvangt straks om 14.00 uur FC Ter Apel ’96. Groninger Boys staat voorlaatst in de derde klasse en heeft de punten dus hard nodig. Ter Apel staat drie plekken hoger met vier punten meer maar speelde een wedstrijd minder. Groninger Boys won zijn laatste wedstrijd verrassend uit bij de koploper. In de 13 wedstrijden die ze speelden vielen 81 doelpunten (34 voor en 47 tegen) dus grote kans dat er vanmiddag ook weer de nodige treffers vallen.

V en S-Hoogersmilde

Naast het voetbalduel zijn we vanaf 14.05 uur bij V en S tegen SV Hoogersmilde in de eerste klasse voor vrouwen. Handbal heb ik het dan over. V en S dat haar wedstrijden speelt in sporthal Lewenborg staat tweede met twee punten achterstand op koploper HVC. Met nog 6 wedstrijden te gaan in de competitie is het enorm spannend. V en S moet dus winnen, want het kan de koppositie overnemen als HVC verliest of gelijkspeelt tegen SVBO Dames 2 en V en S wint. SVBO is de nummer 7 van de in totaal twaalf teams. De tegenstander van de Groningers is Hoogersmilde. Die ploeg bezet de tiende plek en strijd tegen degradatie. Op papier is het duel voor V en S gemakkelijker dan de wedstrijd voor koploper HVC is, maar de uitspraak de bal is rond, geldt natuurlijk ook bij het handbal.

Donar-Lokomotief

Tenslotte dan nog basketbal, een unicum bij OOG Sport, want we zijn live aanwezig bij een basketbalwedstrijd in de promotiedivisie, ofwel het tweede niveau van Nederland. Het tweede team van Donar treedt vanaf 15.00 uur aan tegen koploper Lokomotief. Een zware wedstrijd op papier, want Donar is terug te vinden op plek 9 en dat terwijl er 10 ploegen in de promotiedivisie actief zijn. Van de 11 wedstrijden verloren de Groningers er 8. Lokomotief uit Rijswijk 1. Kortom, echte spanning wordt niet verwacht, maar goed je weet het maar nooit. Het zou wel een stunt van groot formaat zijn.

De uitzending van OOG Sport begint om 14.00 uur en is te beluisteren via FM 106.6Mhz, oogradio.nl en via de OOG-app.