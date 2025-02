Onduidelijkheid over doorgaan Koningsfeest Poeleplein: “Gesprekken lopen nog”

Foto via Poeleplein Groningen (Facebook)

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) heeft geen indicaties dat het Koningsdagfeest op het Poeleplein dit jaar niet door zal gaan. De VVD laat weten dat er opnieuw een streep door het feest is gezet.

Fokke Veenstra van de VVD: “Koningsdag en Koningsnacht is een feest in Groningen waarbij de stad tot leven komt en veel mensen verbindt. Jarenlang is het feest op het Poeleplein één van de hotspots van de stad geweest. Vorig kon het niet doorgaan. Dit jaar kan de viering opnieuw niet doorgaan. De organisatie geeft aan dat de gemeente te strenge eisen stelt, waardoor het onmogelijk is om een feest te organiseren. We zijn benieuwd hoe het college tegen de huidige gang van zaken aankijkt en hoe er gekeken wordt naar het belang van de veiligheid en de leefbaarheid versus de economische en culturele waarde van dit evenement.”

Daan Swets (Student & Stad): “Welke acties zijn ondernomen?”

Daan Swets van Student & Stad zegt onaangenaam verrast te zijn dat het feest opnieuw niet door lijkt te gaan: “Vorig jaar heeft mijn fractie samen met het CDA hier vragen over gesteld, en toen gaf de toenmalig burgemeester aan om voor dit jaar, en de verdere toekomst, te kijken hoe het wel georganiseerd kan worden. Ik vraag mij af welke acties hier op zijn ondernomen.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Geen aanleiding om te zeggen dat het feest niet doorgaat”

Burgemeester Van ’t Veld laat weten dat Koningsdag een bruisend feest moet zijn. “Ik heb geen aanleiding om te zeggen dat het feest niet doorgaat. Er loopt op dit moment een regulier vergunningsproces.” Vorig jaar ging het feest niet door. De gemeente en de betrokken partijen konden het niet eens worden over de verantwoordelijkheden rond de veiligheid. “Vorig jaar is er gelijk contact opgenomen met de betrokken partijen om te kijken hoe nu verder. Waar het altijd in zit is dat je graag een bruisend feest wilt, maar je moet er ook wat veiligheidseisen omheen stellen. Dat is een heel proces dat loopt. Ik ben me er van bewust dat het voor degene die het organiseert kosten en inspanningen met zich mee brengt. Maar op dit moment lopen de reguliere gesprekken en de vergunningsaanvragen. Wat er wel veranderd is, is dat er gewerkt wordt met een evenementenprofessional om te kijken hoe zulke processen vlotgetrokken kunnen worden.”

De burgemeester zegt de gemeenteraad op de hoogte te zullen houden.