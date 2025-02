Onderzoek om AED’s op laadpalen en bij gemeentelijke gebouwen te plaatsen: “Je redt er levens mee”

Foto Andor Heij: AED

De gemeente gaat onderzoek doen naar het plaatsen van AED’s op laadpalen en aan de buitenmuren van gemeentelijke kantoren. Dat heeft het college woensdag laten weten.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden twee moties over AED’s behandeld. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Jalt de Haan van het CDA: “Het is in onze gemeente wenselijk om het aantal AED’s te verhogen. De gemeente Delft heeft er voor gekozen om de apparaten te plaatsen op laadpalen. Enkele jaren geleden hebben wij een vergelijkbare oproep gedaan, maar daar is weinig resultaat uitgekomen. Inmiddels hebben we de laadpalen in eigen beheer. Dat doet de vraag rijzen of we dit kunnen combineren met eigen AED’s.”

Onderzoek

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie erkent dat het CDA indertijd een verzoek heeft gedaan, maar dat deze toezegging per ongeluk niet op de lijst is gezet, waardoor het niet is uitgevoerd. “Ik denk dat het alsnog goed is om dit onderzoek te doen. Momenteel zijn nog niet alle laadpalen van de gemeente, maar het is prima om hier naar te kijken.”

Rik Heiner (VVD): “Als je AED’s buiten hangt, worden ze voor meer mensen beschikbaar”

De VVD wil dat AED’s in gemeentelijke gebouwen buiten komen te hangen. Wanneer ze binnen hangen, kunnen de apparaten alleen gebruikt worden tijdens kantooruren. Rik Heiner: “De Hartstichting heeft onlangs een oproep gedaan voor extra AED’s. Als je ze buiten hangt, worden ze voor meer mensen beschikbaar.” Elk plan kost geld, en voor de Partij voor de Dieren is het aanleiding om te vragen hoe dit gefinancierd gaat worden. Heiner zegt dat gevraagd wordt om een onderzoek, en daar hoeft geen dekkingsvoorstel bij te zitten. Janette Bosma: “Ik heb het nagevraagd, en ik weet wel hoeveel het kost. Dat is toch ook de logische route, als je zo’n voorstel doet, zodat je de discussie op een goede manier kunt voeren?” Heiner vindt het niet chique wat Bosma doet: “Mij wordt nu iets verweten, wat ik niet gedaan zou hebben, terwijl ik ook contact heb gehad, en ik te horen kreeg dat de eventuele kosten onbekend zijn.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Kostenplaatje van 70.000 euro”

Wethouder Manouska Molema van Volksgezondheid laat weten dat de AED’s naar buiten verplaatst zouden kunnen worden. “Het gaat om zeventig apparaten, waarbij het verplaatsen duizend euro per stuk gaat kosten. We hebben het dus over een kostenplaatje van 70.000 euro. De structurele kosten, waarbij het gaat over een abonnementstarief, kosten 5.000 euro. Als we dit doen heeft het als gevolg dat de dekking beter gaat worden. Het is wel onduidelijk als we met dit besluit een honderd procent dekking gaan krijgen.”

Vernieling

Molema zegt toe om er op terug te komen, zodat de raad het gesprek kan voeren over de dekking. Wel geeft ze als winstwaarschuwing dat er in de gezondheidsbegroting geen geld voor te vinden is. Molema geeft verder aan dat in 2021 ook pogingen zijn gedaan om apparaten naar buiten te verplaatsen. Helaas werd de gemeente geconfronteerd met vernieling, waarbij het onduidelijk was hoe deze kosten gefinancierd moesten worden.

Omdat beide verzoekpunten werden toegezegd, werden de moties niet in stemming gebracht.