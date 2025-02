Onderzoek naar tijdelijke vervanging Gerrit Krolbrug over busbaanbrug moet deze zomer klaar zijn

Foto: Gemeente Groningen (via X)

Is de bodem sterk genoeg om hellingbanen te kunnen dragen? Waar liggen de kabels en leidingen precies? En ligt er iets van archeologisch waarde rond de Busbaanbrug. Dat moet deze zomer duidelijk zijn.

De volgende stap in het onderzoek naar een tijdelijke verbinding voor voetgangers en fietsers over de Busbaanbrug is maandag begonnen, meldt Rijkswaterstaat: “Tijdens het onderzoek wordt onder andere bekeken of er hellingbanen geplaatst kunnen worden op de terreinen bij de Busbaanbrug. We doen ook onderzoek naar de veiligheid van fietsers en voetgangers gecombineerd met het verkeer dat normaal gesproken gebruikmaakt van de Busbaanbrug.”

Bodem, leidingen en veilig verkeer

Het onderzoek richt zich onder meer op de westelijke terreinen naast de Busbaanbrug. Daar wordt zogenaamd ‘geotechnisch- en milieukundig onderzoek’ uitgevoerd. Dat betekent dat wordt gekeken of de bodem sterk genoeg is om hellingbanen te kunnen dragen en of er mogelijk waardevolle bodemlagen te vinden zijn. Ook wordt in kaart gebracht hoe aanwezige kabels en leidingen precies lopen.

“Om de veiligheid op de mogelijke omleidingsroute over de Busbaanbrug te kunnen garanderen wordt onderzocht hoe bussen, fietsers en voetgangers tegelijk van de brug gebruik kunnen maken”, aldus Rijkswaterstaat. “Er wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid op de aansluitingspunten van de hellingbanen bij de Antillenstraat en de Ulgersmaweg.”

Schets van hellingbanen in de zomer

Deze zomer moet er een schets liggen van het mogelijk verloop van de hellingbanen en de aansluiting daarvan op de Busbaanbrug, Antillenstraat en de Ulgersmaweg. Deze hellingbanen zijn nodig, omdat de huidige fietsloopbruggen en de hellingbanen bij de in mei 2021 aangevaren brug niet meer gebruikt worden als fiets- en voetgangersverbinding zodra de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug in 2026 van start gaat. De hellingbanen worden dan afgebroken zodat er ruimte komt voor de bouw van de nieuwe brug.