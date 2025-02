Onderzoek naar steekincident Van Houtenlaan levert nog weinig op

Foto: 112groningen

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en achtergrond van het steekincident van dinsdag aan de Van Houtenlaan. Daar is tot nu toe weinig over bekendgemaakt.

De politie kreeg dinsdag rond 13.45 uur een melding van het incident. Ter plaatse bleek dat een 19-jarige man uit Groningen vanaf de flat van vijf hoog naar beneden was gesprongen. Uit nader onderzoek bleek dit de verdachte te zijn. Hij raakte ernstig gewond. De politie trof in de flat een slachtoffer aan, een 38-jarige vrouw uit Groningen. Beide zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar.

De politie heeft ter plaatse gesproken met de betrokkenen en met getuigen. Specialisten hebben sporenonderzoek gedaan aan de Van Houtenlaan. Er wordt buurtonderzoek gedaan en de politie bekijkt camerabeelden uit de omgeving. De recherche komt graag in contact met getuigen van het steekincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Zij kunnen bellen met 0900-8844, of anoniem met 0800-7000.