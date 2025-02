Onderzoek: ‘In regio Groningen-Assen moeten moeten 4.300 extra woningen gebouwd worden’

Foto: Joris van Tweel

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen blijft groeien. Dat blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek 2024, uitgevoerd door Companen. Er zijn 4.300 extra woningen nodig, bovenop de 15.200 die al tot 2030 gepland stonden.

Vooral sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen tot € 290.000 zijn schaars. In totaal is er behoefte aan 5.400 sociale huurwoningen, wat neerkomt op 28% van de totale vraag. Door de stijgende bouwkosten is het lastig om voldoende betaalbare koopwoningen te bouwen.

De groei van de bevolking komt vooral door migratie, zowel binnen Nederland als vanuit het buitenland. Dit zijn onder andere studenten, werknemers en vluchtelingen. Daarnaast zorgt vergrijzing voor een grotere vraag naar levensloopbestendige woningen, geschikt voor ouderen en mensen met fysieke beperkingen.

Volgens de Regio Groningen-Assen gaan gemeenten, provincies en woningcorporaties gaan in overleg om te kijken of de woningbouwplannen moeten worden aangepast. Ze willen beter inspelen op de wensen van inwoners en de groeiende vraag.