Olympische Wand ACLO uitgebreid met drie topsporters die studeerden aan RUG

Van links naar rechts: Ruth Vorsselman, Caroline Groot en Ilse Kolkman met Yara ten Holte (op het scherm) - Foto: Jan Westman

De Olympische Wand in het ACLO Sportcentrum op de Zernike Campus is vrijdagmiddag uitgebreid met drie topsporters die studeerden aan de RUG en afgelopen jaar actief waren op de Olympische Spelen in Parijs.

De afbeeldingen op wand werden onthuld door Jacquelien Scherpen, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Yara ten Holte (handbal), Ruth Vorsselman (kanovaren) en Ilse Kolkman (roeien) zijn met een afbeelding toegevoegd aan de wand waar al diverse (oud-) topsporters een plek hebben.

Parawielrenster Caroline Groot kreeg een toevoeging op haar al aanwezige afbeelding. De studente rechten aan de RUG won in 2024 goud op de 500 meter tijdrit in Parijs.

‘Doorzetten, hard werken en bloed, zweet en tranen’

“Ze leverden allen fantastische prestaties”, vertelt Jacquelien Scherpen trots over de topsporters. “Dankzij doorzetten, hard werken en bloed, zweet en tranen. Dat geldt ook voor hun studie. Heel mooi dat de combinatie topsport en studie mogelijk is bij de RUG.”

Scherpen haalde daarnaast een bijzonder detail aan in de toevoeging: de Olympische Wand is uitgebreid met alleen maar vrouwen. Scherpen: “We hebben deze vier vrouwen, maar vergeet Marloes Oldenburg en Ymkje Clevering ook niet. Zij wonnen vorig jaar goud in Parijs en studeerden eerder ook aan de RUG. Dit moet toch een aanmoediging zijn voor mannen die studeren aan de RUG om zich in de toekomst ook te plaatsen voor de Olympische Spelen. Zodat de wand weer meer in evenwicht komt.”

De Olympische Wand werd in 2012 geïntroduceerd in het Sportcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze. Studenten en medewerkers die hun studie of dienstverband combineren/combineerden met een deelname aan de Olympische Spelen, krijgen een ereplaats op de Zernike Campus.