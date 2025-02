Officieel warmterecord voor 21 februari: nog nooit was het zo vroeg zo warm op deze dag

Thermometer Heiss Temperature Heat Sun Summer

Met 17.2 graden op de thermometer van het KNMI in Eelde is het deze vrijdag officieel de warmste 21 februari ooit gemeten.

Daarmee ging het oude record van 2021, toen het 16,7 graden werd op de noordelijke luchthaven, uit de boeken. Het is meteen ook de eerste lentedag van het jaar in Groningen, omdat de temperatuur boven de 15 graden is uitgekomen.

Ook in Nederland als geheel was het nooit eerder zo warm op deze dag. In De Bilt werd het 17,1 graden, waardoor ook hier het oude record uit de boeken ging. In Eindhoven werd zelfs al 18,8 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland, zo vroeg in het jaar.

De komende dagen zakt de temperatuur iets terug. Zaterdag piekt de thermometer rond de 13 graden en zondag op 12 graden. De dagen erna blijft het zacht.