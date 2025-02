Nova Tech Lycurgus versterkt zich met Europees Kampioen beachvolleybal Jo Gladsøy Sunde

Foto: Nova Tech Lycurgus

Nova Tech Lycurgus heeft zich vlak voor het sluiten van de transferdeadline versterkt met de Noor Jo Gladsøy Sunde. De passer-loper komt over van Koll Il uit Oslo en heeft een contract getekend tot het eind van het seizoen.

Door een langdurig aanhoudende blessure bij Auke van de Kamp en het drukke programma van Nova Tech Lycurgus had de club de wens om zich te versterken op de passer-loper positie. ”Door het ontbreken van Van de Kamp hebben we in de breedte iemand nodig voor de passer-loper positie om meer mogelijkheden te hebben. Sunde is een prima jongen om er bij te hebben. Hij wil graag en er zit een goede kop op. Sunde was succesvol als beachvolleyballer, maar zijn hart lijkt meer in de zaal te liggen. Daar wil hij graag in investeren en heeft hij de komende 3,5 maand mooi de gelegenheid voor”, aldus Arjan Taaij namens de club.

Sunde is geen onbekende voor Nova Tech Lycurgus, eerder trainde hij al een week mee bij de club als onderdeel van een buitenlandse stage voor talentvolle spelers. In 2023 werd hij Europees Kampioen volleybal onder 23 jaar met zijn landgenoot Markus Mol. Hij stopte zelfs met zaalvolleybal van 2022 tot afgelopen zomer. Hij sloot zich toen aan bij Koll Il, de nummer één in de Noorse competitie. ”Het is voor mij een prachtige kans om op een hoger niveau te spelen dan ik in Noorwegen gewend ben en beter te worden. Nova Tech Lycurgus heeft ambities en dat spreekt me enorm aan”, aldus de kersverse aanwinst van Nova Tech Lycurgus.