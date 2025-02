Noordlaren mikt op opening schaatsbaan op maandag

Foto: Sander Bolhuis voor 112 Groningen

IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren hoopt dat de schaatsbaan maandag kan openen voor recreatieve doeleinden. Vooralsnog denkt vicevoorzitter Jurjen Bossewinkel dat “twee dagen met schaatsplezier” mogelijk moeten zijn.

Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Haren Doet van OOG Radio. De baan moet sneller aan kunnen vriezen door enkele aanpassingen, waarbij de baan onder andere vlakker is gemaakt en witte randen heeft gekregen. “Vrijdagmiddag hebben we met een aantal mensen de baan geborsteld en sneeuwresten, takken en andere troep verwijderd”, zegt Bossewinkel. “Wij volgen steeds voorspellingen en als het uitkomt wat men zegt, dan zouden we vannacht misschien kunnen starten met sproeien.”

Met de lichte tot lokaal matige vorst die onder andere door OOG-weerman Johan Kamphuis wordt voorspeld, moet een kleine ijsvloer dan al mogelijk zijn. Bossewinkel: “het grotere werk komt dan van zondag op maandag. Eventueel kunnen we dan de nacht erna ook nog wel sproeien, dus uiteindelijk hopen we toch wel op twee dagen schaatsplezier.”

Een marathon wordt lastiger. Eerder werd al getwijfeld omdat een marathonploeg naar Zweden af zou reizen, maar ook het weer zal niet gunstig genoeg zijn, verwacht de vicevoorzitter van De Hondsrug. “De kans is er dat het overdag een aantal graden boven nul wordt. Als de vorst dan niet streng genoeg is, dan zal het lastig worden de drie tot vijf centimeter ijs voor een marathon te hebben, dus ik denk dat het lastig wordt.”

Hoe dan ook, Bossewinkel geeft aan sowieso veel plezier eraan te hebben. “Wij doen er alles aan om de baan open te krijgen voor het recreatieve schaatsplezier.”

Luister het interview uit Haren Doet hier terug: