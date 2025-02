Noordlaren hoopt ijsbaan komend weekend te openen: “Alles onder voorbehoud”

Foto: twitter.com/noordlaren

IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren hoopt komend weekend de ijsbaan in het dorp te kunnen openen. Dat zegt voorzitter Jan Geert Veldman, die tegelijkertijd een slag om de arm houdt.

“Als vereniging zouden we het ontzettend graag willen”, vertelt een gepassioneerde Veldman. “De mensen willen ook graag een rondje kunnen schaatsen. En dat begrijpen we, want wat is nu een winter zonder dat je op de schaats hebt kunnen staan? Maar we zijn afhankelijk van wat Moeder Natuur ons brengt. Gaat het genoeg vriezen zodat we kunnen doen wat we graag willen? Daar is nog geen duidelijkheid over.”

“Een uurtje -5 graden in een nacht is niet voldoende”

Donderdagavond komt de ijsvereniging bij elkaar. “Als de voorspellingen dan goed lijken, willen we de baan schoonmaken en wellicht ook van een eerste laagje water voorzien. Als ik kijk naar de informatie die mij wordt aangeleverd, dan zie ik zaterdag -4, zondag -6 en maandag -7 op de kaarten staan. Als overdag de maximumtemperatuur op 0 graden ligt en het de hele nacht vriest, dan moet het kunnen. Kijk, als het ’s nachts alleen tussen 05.00 en 06.00 uur 5 graden vriest, dan is dat niet genoeg.”

“Marathon gaat lastig worden”

Wie Noordlaren zegt, denkt ook automatisch aan de marathon op natuurijs. “Ik denk dat een marathon lastig wordt. Maar het zou al fantastisch zijn als we dit weekend de baan voor het publiek kunnen openen. De schoolkinderen krijgen komende vrijdag krokusvakantie. Wat is er dan mooier om in het weekend wat baantjes te kunnen schaatsen? En wat ik al zei, we houden de voorspellingen goed in de gaten. Mocht de vorst streng genoeg zijn, dan houden we alle mogelijkheden open.”

Vakantie

Voor Veldman persoonlijk betekent het wel dat hij zich in een spagaat bevindt. “Wij gaan komende vrijdag op vakantie. Mocht de ijsbaan dit weekend open kunnen en ik ben elders, dan houdt mij dat wel flink bezig. Het kriebelt dan toch. En mocht er een marathon komen, dan kom ik zeer waarschijnlijk terug. Dat heb ik al eens eerder gedaan.”

OOG-weerman Johan Kamphuis: “In het weekend meer opklaringen en vorsturen”

OOG-weerman Johan Kamphuis vertelt dat de vorst de komende dagen vooralsnog tegenvalt. “De komende dagen is er geen aanvoer van transportkou”, vertelt Kamphuis. “Dus de komende dagen is men volledig afhankelijk van opklaringen. Als we de komende nachten tijdelijke opklaringen hebben, kan de temperatuur ook zo -3, -4 of mogelijk -5 graden Celsius worden. Voor de komende dagen acht ik dat een kwetsbaar verhaal, in het weekend lijkt het wat beter te worden met meer opklaringen en daarmee ook meer vorsturen.”