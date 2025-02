Noordelijke Banenbeurs 14 en 15 maart in MartiniPlaza

Foto: Noordelijke Banenbeurs

De beurs voor nieuwe carrièremogelijkheden, banen en opleidingen vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart. Bij de Noordelijke Banenbeurs zullen meer dan honderd verschillende werkgevers uit Groningen, Drenthe en Friesland aanwezig zijn.

Het programma bestaat onder andere uit speednetwerksessies, lezingen, workshops van loopbaancoaches en flight tours, waarbij je werkgevers kunt bezoeken.

De beurs is beide dagen op van 10.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Kijk hier naar een videoreportage die OOG TV vorig maakte van de Noordelijke Banenbeurs. Meer informatie vind je op de website van de beurs.