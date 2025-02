NNO ook dit jaar weer op Lowlands met ‘moshpit-proof klassieke meesterwerken’

Het NNO op Lowlands in 2024 - Foto: Mariska de Groot

Voor de vierde keer betreedt het Noord Nederlands Orkest (NNO) in augustus het podium van Lowlands.

Daarmee staat het NNO voor drie jaar op rij op het festival in Biddinghuizen. In 2017 gebeurde dat voor het eerst. Het orkest keerde in 2023 terug op Lowlands met Beethovens negende symfonie op het hoofdpodium. In 2024 was het orkest opnieuw van de partij op het festival met een selectie van filmmuziek.

In 2025 speelt het NNO een repertoire van ‘moshpit-proof’-klassieke meesterwerken. Het publiek kan zich onder andere verheugen op Beethovens 5e symfonie, Ravels Bolero en delen uit Gustav Holst’s ‘The Planets’.