Neil Young wellicht deze zomer naar Groningen

Foto: Per Ole Hagen via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

De legendarische zanger/muzikant Neil Young komt wellicht komende zomer naar Groningen. De 79-jarige Canadees zou volgens een uitgelekt tourschema op 1 juli optreden in het Stadspark.

Het betreft een ‘gelekt’ vermeend tourschema van Young’s Love Earth World Tour. SPOT Groningen wil de komst van Neil Young niet bevestigen, maar een webpagina van Google zou erop wijzen dat hij op 1 juli Groningen aandoet, als enige stad in ons land. De pagina is inmiddels weer offline gehaald.

Neil Young werd in 1966 bekend als gitarist en zanger van de band Buffalo Springfield. In 1968 bracht hij zijn eerste solo-album uit. De jaren erna combineerde hij zijn solo-carrière met zijn aanwezigheid in de band Crosby, Stills, Nash & Young. Sindsdien bracht hij tientallen albums uit in allerlei genres, van pure country tot stevige rock. Zijn werklust blijft bewonderenswaardig, ondanks zijn relatief hoge leeftijd.