Neil Young neemt op 1 juli Van Morrison mee naar Stadspark

De geruchten gingen al een tijdje, maar SPOT Groningen maakte maandagmiddag bekend dat de eerste van een reeks grootschalige concerten in het Stadspark deze zomer wordt gegeven door Neil Young. Als onderdeel van de ‘Love Earth World Tour’ neemt Young ook Van Morrison mee naar de Drafbaan.

Neil Young en zijn band ‘The Chrome Hearts’ staan op dinsdag 1 juli in het Stadspark. Young is één van de invloedrijkste muzikanten in de rock- en folkwereld, zowel alleen en als onderdeel van de supergroep Crosby, Stills, Nash & Young. Van Morrison, bekend van hits als Brown Eyed Girl, Have I Told You Lately en Into the Mystic, scoorde hij recent nog succes met de albums Accentuate The Positive en Moving On Skiffle.

De optredens zijn onderdeel van Summerstage, georganiseerd door SPOT Groningen. De serie zomerconcerten op de voormalige drafbaan zou eigenlijk vorige zomer al van start gaan, als opvuller voor het wegvallen van Stadspark Live. SPOT kreeg die opdracht van de gemeente, om zo de programmering wat aan te dikken. Maar het lukt SPOT toen niet om een goede line-up te vinden, waarna de concertreeks werd uitgesteld tot de komende zomer.

Naast het concert van Neil Young and the Chrome Hearts wordt er gewerkt aan nog twee tot drie concerten onder de vlag van Summerstage, waarmee een breed publiek wordt aangesproken. De definitieve line-up en data volgen binnenkort.