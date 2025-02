NCG over versterkingsoperatie: Bijna zestig procent huizen voldoet aan veiligheidsnorm

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Bijna zestig procent van de woningen binnen de versterkingsopgave in Groningen voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Dat stelt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in haar jaarcijfers over 2024, die deze week werden gepubliceerd.

Volgens de NCG zijn vorig jaar 4.800 adressen als veilig beoordeeld. In totaal zijn nu 16.596 adressen veilig verklaard. Bij 10.719 adressen bleek na beoordeling dat versterking niet nodig was. In 190 gevallen was er een andere reden waarom versterking achterwege bleef, bijvoorbeeld omdat er minder huizen zijn teruggebouwd dan gesloopt. Daarnaast zijn 5.687 adressen bouwkundig versterkt of nieuw opgeleverd.

De versterkingsopgave bestond eind vorig jaar uit 27.713 adressen. Voor 931 adressen moet nog worden vastgesteld of ze voldoen aan de veiligheidsnorm. De meeste van deze adressen zijn inmiddels toegewezen aan een ingenieursbureau. Een beoordeling duurt gemiddeld acht tot twaalf maanden, maar kan langer duren bij een tekort aan ingenieurs. Bij ongeveer 300 adressen is een beoordeling lastig, bijvoorbeeld omdat er geen contact is met de eigenaar, de eigenaar niet wil meewerken of de versterking uitstelt. Een ander deel van de resterende adressen vraagt om maatwerk.

De NCG verwacht dat in 2025 nog eens 1.775 adressen aan de veiligheidsnorm voldoen. De verwachting is dat de komende jaren het aantal opgeleverde versterkte woningen blijft stijgen, besluit de NCG.

Fouten in beoordelingsrapporten

Maar of alle gecontroleerde huizen wel goed zijn beoordeeld, is nog maar de vraag. Na berichtgeving van onderzoeksplatform Pointer, waaruit bleek dat in tientallen beoordelingsrapporten ernstige fouten waren gemaakt, stelde de NCG een onderzoek in. Daarover is het nu in gesprek met staatssecretaris Eddie van Marum. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) startte een eigen onderzoek. Het ging om fouten zoals onjuiste afmetingen of berekeningen gebaseerd op een ander huis. In enkele gevallen werden zelfs schoorstenen meegenomen in de berekeningen, terwijl deze niet aanwezig waren.

Algemeen directeur Marieke Ferwerda zegt de signalen zeer serieus te nemen, maar nog geen duidelijkheid te hebben over de omvang van het probleem: “We vinden het uitermate vervelend dat bewoners, ondanks alle kwaliteitscontroles, toch beoordelingen krijgen waarin fouten zitten. Bewoners moeten kunnen vertrouwen op de juistheid en volledigheid van hun rapport. Op basis van onderzoek gaan we bekijken welke specifieke acties nodig zijn.”

Volgens de NCG hoeven fouten in een rapport niet te betekenen dat woningen onterecht veilig zijn verklaard: “Ingenieurs gebruiken vaak rekenmethodes die uitgaan van de meest slechte situatie die je kunt bedenken. Bij de beoordelingen houden ze ruime marges aan. Als er twijfels zijn, wordt een woning niet veilig verklaard.”