Nacht van Groningen sinds 2011 weer terug op Grote Markt

Foto: Rieks Oijnhausen

De Grote Markt is zaterdagavond het toneel van de 23e editie van de Nacht van Groningen. Vorig jaar deed een recordaantal van 3.300 deelnemers mee aan het hardloopevenement. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar is uitverkocht.

Met start en finish op de Grote Markt gaat voor de organisatie een droom in vervulling. De laatste keer dat hier namelijk de start plaatsvond, was in 2011. “We wilden al langer terug naar de Grote Markt, maar moesten wachten tot de herinrichting van het gebied klaar was”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Nu komt alles samen en verwachten we wederom een recordaantal deelnemers aan de start. Voor dit evenement is er geen betere plek dan het hart van de stad.” Bij de vorige edities vonden start en finish plaats op de Ossenmarkt.

Vier afstanden

De organisatie heeft een route van vijf kilometer uitgestippeld die door de binnenstad en het Noorderplantsoen voert. Naast de vijf kilometer kunnen deelnemers ervoor kiezen om de tien kilometer, tien Engelse mijlen of de halve marathon te lopen. Bij de laatste drie afstanden wordt de ronde vaker gelopen. En bij de tien Engelse mijlen en de halve marathon wordt bij het Noorderplantsoen een extra lus gemaakt.

Koud

Zaterdagavond klinkt om 19.30 uur het startschot voor de vijf kilometer. Deelnemers aan de tien kilometer verschijnen om 21.30 uur als laatste aan de start. Het ophalen van de startnummers kan vanaf 17.00 uur op de Nieuwe Markt naast Forum Groningen. Volgens de organisatie zijn de weersomstandigheden prima, maar zal het wel koud zijn: “Het goede nieuws is dat het vanavond naar verwachting droog blijft. Wel waait er een zwakke tot matige oostelijke wind, waarmee koude lucht wordt aangevoerd. Hierdoor daalt de temperatuur naar zo’n 2 graden halverwege de avond.”