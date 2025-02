Na SodM en staatssecretaris start ook NCG onderzoek naar fouten in beoordelingsrapporten voor versterking

Foto via Groninger Bodem Beweging

Na het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en staatssecretaris Eddie van Marum heeft ook de Nationaal Coördinator Groningen maandag besloten een onderzoek te starten naar fouten in beoordelingsrapporten voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

De aankondiging van het onderzoek volgt op het nieuws van Pointer van afgelopen week, waaruit duidelijk werd hoe advocaat Jewan de Goede tientallen adviezen van zijn cliënten liet controleren door een onafhankelijk bouwkundig bureau. In negentig procent van de gevallen klopten de rapporten niet.

Het zou daarbij gaan om ernstige, aantoonbare fouten, zoals afmetingen die niet kloppen of cruciale onderdelen (zoals deuren of ramen) die zijn niet meegenomen in de berekeningen. In enkele gevallen hebben bewoners zelfs een advies gekregen, op basis van de berekeningen van een heel ander huis of werd een schoonsteen meegenomen in adviezen, terwijl deze er niet was.

Derde onderzoek naar fouten in beoordelingsrapporten

Het SodM komt eind deze maand met een onderzoeksrapport naar buiten over de foute adviezen en staatssecretaris Van Marum kondigde vorige weel al een eigen onderzoek aan. De NCG laat maandag weten ook de hand in eigen boezem te willen steken en daarom te starten met een eigen onderzoek.

“Duidelijk moet worden wat de omvang en oorzaak van het probleem is”, vertelt algemeen directeur Marieke Ferwerda. “Daarom starten we zelf een onderzoek. ‘Op dit moment zijn we bekend met enkele tientallen rapporten waar fouten in staan. Deze gevallen hebben onze aandacht.”

Volgens Ferwerda krijgt het instituut niet alle signalen over foute rapporten mee. “Niet alle signalen bereiken ons. Dat is jammer. Daarom roepen we bewoners op om zich bij ons te melden als ze twijfels hebben over hun beoordelingsrapport. Dat kan via hun bewonersbegeleider of ons contactcentrum.”

‘Mensenwerk’

De oorzaak van de fouten in de rapporten ligt volgens het NCG waarschijnlijk in de hoeveelheid dossiers. “In 2024 heeft NCG ruim 5.000 beoordelingen laten uitvoeren. Daarbij gaat de kwaliteit altijd boven snelheid. Toch zijn fouten op zulke grote aantallen helaas niet te voorkomen. Het blijft mensenwerk bij zowel de ingenieursbureaus als bij NCG. Maar iedere fout is er een teveel.”

Fouten in het rapport hoeven overigens niet te betekenen dat woningen onterecht veilig zijn verklaard, stelt het NCG. “Ingenieurs gebruiken vaak rekenmethodes die uitgaan van de meest slechte situatie die je kunt bedenken. En bij de beoordelingen houden ze ruime marges aan. Als er twijfels zijn, wordt een woning niet veilig verklaard.”