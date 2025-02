MWPO koopt De Halm in Hoogkerk, ontwikkelaar wil praten met de buurt over nieuwe invulling

De Halm Hoogkerk

De voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk wordt later dit jaar verkocht aan ontwikkelaar MWPO. Dat laat de gemeente Groningen woensdag weten. De ontwikkelaar wil het terrein herontwikkelen, maar voor een nieuwe invulling wil MWPO eerst praten met omwonenden.

“De toekomstige functie is op dit moment nog niet bekend, dit zal komend jaar verder uitgewerkt worden in samenwerking met onder andere de omwonenden,” schrijft MWPO. De ontwikkelaar benadrukt het belang van de historische waarde van De Halm. “We zijn ons zeer bewust van de culturele en historische waarde die de Halm vertegenwoordigt. We zetten ons dan ook in om de betekenis van deze belangrijke plek in ere te houden.”

De voormalige eigenaar van het pand, een voormalige strokartonfabriek, wilde het gebouw eigenlijk slopen. Daar waren inwoners van Hoogkerk en erfgoedorganisaties fel op tegen. De gemeente stak daar een stokje voor en weigerde de vergunning. Ook werd besloten dat er geen nieuwe zware bedrijfsmatige werkzaamheden op het terrein mogen komen.

MWPO laat weten dat het de historische gebouwen wil behouden en (waar mogelijk) opnieuw wil activeren. “De historische gebouwen zijn een belangrijke drager voor de herontwikkeling van het terrein”, meldt de gemeente. Maar wat er dan gaat komen, hangt van verschillende zaken af. De komende periode wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat van de panden en de cultuurhistorische waarde van het fabrieksterrein De Halm. Een gespecialiseerd bureau gaat kijken wat er in de toekomst met het gebouw en de omgeving mogelijk is.

De gemeente laat weten dat ‘derden’ op De Halm, zoals de hondenschool, voorlopig door mogen met wat ze doen op het terrein. Ontwikkelaar MWPO laat tegelijkertijd weten dat omwonenden en andere belanghebbenden binnenkort worden uitgenodigd voor een bijeenkomst.